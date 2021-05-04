Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı
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Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Sinovac şirketi tarafından üretilen ve Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı "CoronaVac" için ön değerlendirme sürecini başlattı.

Korona salgını sonrasında üretilen farklı aşılar dünyanın dört bir yanında uygulanmaya başlandı. Avrupa Birliği ülkeleri de aşılama uygulamasında ciddi bir yol katetti. Ancak AB'nin Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış aşıları olmuş kişileri ülkelerine alma ihtimali, bu aşıların dışındaki seçenekleri kullanan kişiler için soru işareti doğurmuştu.

Bilindiği gibi ABD'de de Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson gibi Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan aşılar kullanılıyor.

SÜREÇ BAŞLADI

Bugün ise ülkemizde de kullanılan Çin aşısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Çin aşısı için ön değerlendirme sürecinin başlatıldığı duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "EMA'nın insan ilaçları komitesi (CHMP), Sinovac Life Sciences tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ön değerlendirme sürecinin başlattı. CHMP'nin sıralı incelemeyi başlatma kararı, laboratuvar çalışmalarından (klinik olmayan veriler) ve klinik çalışmalardan elde edilen ön sonuçlara dayanmaktadır. Bu çalışmalar, aşının, Kovid-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'yi hedefleyen antikorların üretimini tetiklediğini ve hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir" denildi.

DEĞERLENDİRMEYE ALINAN DİĞER AŞILAR

EMA'nın şu anda ön değerlendirmesine devam ettiği aşılar arasında Curevac, Novavax, Sputnik V bulunuyor.

Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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