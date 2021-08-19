Avcılar'daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı
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Avcılar'daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı

Avcılar'daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da ayakkabı imalathanesindeki patlamada zarar gören iki bina için yıkım kararı verildi.

AVCILAR'da  ayakkabı imalathanesindeki patlamada zarar gören iki bina için yıkım kararı verildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın alt katındaki ayakkabı imalathanesinde 7 Ağustos akşam saatlerinde  patlama meydana geldi. İlk yapılan değerlendirmelerde patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilirken daha sonra yapılan incelemede  patlamanın imalatta kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklandığı tespit edildi.

İtfaiyenin güçlükle söndürdüğü yangından sonra patlama olan bina ile bitişiğindeki bir binada kolonların önemli ölçüde zarar gördüğü belirlendi. İki bina için yıkım kararı alındığı kaydedildi.

 


Avcılar'daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı
Avcılar'daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı
Avcılar'daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı
Avcılar'daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı
Avcılar'daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı
Avcılar'daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı
Avcılar'daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı
Avcılar'daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı
Avcılar'daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı
Avcılar'daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı
Avcılar'daki patlamanın ardından iki bina için yıkım kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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