Son dakika: Avanos Belediyesi koronavirüs nedeniyle iki müdürlükte hizmet veremeyecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avanos Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle iki müdürlüğünde 10 gün süreyle hizmet verilemeyeceğini duyurdu.

Avanos Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle iki müdürlüğünde 10 gün süreyle hizmet verilemeyeceğini duyurdu.

Avanos Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını sebebiyle Fen İşleri ve İmar Müdürlüğümüz 10 gün süreyle hizmet veremeyecektir. Vatandaşlarımızın bilgisine sunarız" ifadeleri paylaşıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı