Son Dakika: Atlı polislerden Bakırköy sahilde maske ve denetimi
Son dakika haberi... Atlı polislerden Bakırköy sahilde maske ve denetimi Bakırköy sahilde atlı polisler, maske denetimi yaptı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler, Bakırköy sahilinde korona virüs denetimine katıldı.
Atlı polislerden Bakırköy sahilde maske ve denetimi
Bakırköy sahilde atlı polisler, maske denetimi yaptı
İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler, Bakırköy sahilinde korona virüs denetimine katıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı 4 atlı polis Bakırköy sahilinde maske ve sosyal mesafe denetimine katıldı. Yunus ekipleri ve drone desteği ile yapılan denetimlerde ekipler sahilde piknik yapıp yürüyüş yapanlara korona virüs tehdidine karşı maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yolunda çağrı yaptı. Maskesi olmayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından maske dağıtılırken, özellikle çocuklar atlı polislere ilgi gösterdi.
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Kaynak: İHA