Son dakika: Ateşini ölçtüğü ateş ölçeri de çaldı

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'da Dursun Kaya'ya ait işyerine gece saatlerinde giren iki hırsız, kasada bulunan 35 lirayı çaldı.

ANTALYA'da Dursun Kaya'ya ait işyerine gece saatlerinde giren iki hırsız, kasada bulunan 35 lirayı çaldı. Hırsızlardan biri, kasanın yanında duran ateş ölçerle ateşini ölçüp sonucuna baktıktan sonra cebine koydu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 Mart Çarşamba günü Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Kaya, işyerini akşam saatlerinde kapatıp evine gitti. Saat 02.00 sıralarında işyerine gelen iki kişi tornavidayla kilitli cam kapıyı zorlayarak işyerine girdi. Kasaya yönelen ikili, tornavida yardımıyla zorlayarak kasayı da açtı. Güvenlik kamerasını fark etmesine rağmen aldırış etmeyen ikili, kasada bulunan bozuk paralardan oluşan 35 lirayı aldı. Bu sırada hırsızlardan biri, kasanın yanında duran ateş ölçeri fark edip eline aldı. Önce ateş ölçeri alnına tutup ateşini ölçen hırsız, vücut sıcaklığına baktıktan sonra da ateş ölçeri cebine koydu. Yaklaşık 3 dakika süren hırsızlığın ardından 2 kişi olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Sabah işyerini açmak için gelen çalışanlar kapının açık olduğunu fark edince durumu polise ve işyeri sahibi Kaya'ya bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyip, işyerinde çalışma yaparak şüpheli iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER