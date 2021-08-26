Son dakika! Ataşehir'de kadının telefon çaldığı anlar kamerada
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Son dakika! Ataşehir'de kadının telefon çaldığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Ataşehir'de kadının telefon çaldığı anlar kamerada Ataşehir'de telefon tamiri ve satışı yapan bir iş yerine giren 4 kişiden 3'ü iş yeri sahibini oyalarken içeride bulunan hamile kadın tezgahta bulunan 4 telefonu çaldı.

Ataşehir'de kadının telefon çaldığı anlar kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de telefon tamiri ve satışı yapan bir iş yerine giren 4 kişiden 3'ü iş yeri sahibini oyalarken içeride bulunan hamile kadın tezgahta bulunan 4 telefonu çaldı.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde telefon tamiri ve satışı yapan bir işyerine giren 4 kişi dükkandan toplam değerleri 15 bin TL olan 4 telefonu çaldı. 3 erkek ve 1 kadından oluşan grup, erkekler işyeri sahibini oyalarken arka tarafta bulunan hamile kadın tezgahta bulunan telefonları alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadının kaçmasından saniyeler sonra telefonlarının çalındığını fark eden işyeri sahibi neye uğradığını şaşırdı. Aynı kişilerin o gün içerisinde 5 dükkandan aynı yöntemle telefon çaldığı iddia edildi.

İş yeri sahibi Abdullah Çoban, " Akşam saat 19.00 civarıydı ben kasa bankosunun önünde oturuyordum iki kişi dükkana girdi birisi telefonunun bozuk olduğunu, oyun oynarken telefonun ısındığına söyledi. Daha sonra siyah beyaz tişörtlü birisi içeriye geldi ve askere gideceğini ve telefonu yaptırıp bu akşam alması gerektiğini söyledi ben de o arada toptancılarla irtibata geçtim. O arada arkadaki bayan geliyor o esnada da 3 kişi önümü kapatıyorlar ve kadın da telefonları alıp gidiyor. Onlar gittikten sonra ben tezgahın yanından geçerken telefonların olmadığını gördüm. Daha sonra güvenlik kamerasını izleyince olayı fark ettim daha sonda olayı polise bildirdim. dedi"

Son dakika! Ataşehir'de kadının telefon çaldığı anlar kamerada
Son dakika! Ataşehir'de kadının telefon çaldığı anlar kamerada
Son dakika! Ataşehir'de kadının telefon çaldığı anlar kamerada
Son dakika! Ataşehir'de kadının telefon çaldığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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