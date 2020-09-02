Caddede oynayan çocuğa otobüs çarptı! O anlar kamerada Ataşehir'de ailesiyle birlikte düğüne giden 7 yaşındaki çocuğa cadde üzerinde oyun oynadığı sırada otobüs çarptı.

Ataşehir'de aileisiyle birlikte düğüne giden 7 yaşındaki Ziyayeddin Demirci, anne ve babası düğündeyken dışarı çıkarak arkadaşıyla oyun oynamaya çıktı. Bir süre sonra cadde üzerinde ilerleyen belediye otobüsü küçük çocuğa çarptı.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olaya tanıklık eden vatandaşlar Demirci'nin yardımına koştu. Düğünde bulunan davetliler ise kaza sonrası olay yerinde toplandı. İhbar üzerine caddeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İETT şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle düğünü dağıttı.

Olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA