Caddede oynayan çocuğa otobüs çarptı! O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Caddede oynayan çocuğa otobüs çarptı! O anlar kamerada

Ataşehir'de ailesiyle birlikte düğüne giden 7 yaşındaki çocuğa cadde üzerinde oyun oynadığı sırada otobüs çarptı.

02.09.2020 09:40 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:59

Ataşehir'de aileisiyle birlikte düğüne giden 7 yaşındaki Ziyayeddin Demirci, anne ve babası düğündeyken dışarı çıkarak arkadaşıyla oyun oynamaya çıktı. Bir süre sonra cadde üzerinde ilerleyen belediye otobüsü küçük çocuğa çarptı.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olaya tanıklık eden vatandaşlar Demirci'nin yardımına koştu. Düğünde bulunan davetliler ise kaza sonrası olay yerinde toplandı. İhbar üzerine caddeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İETT şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle düğünü dağıttı.

Olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Caddede oynayan çocuğa otobüs çarptı! O anlar kamerada

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
SÜMSÜKLÜ: Düğün yapan köylüler parkı olmayan şehirler cahiller bedeviler
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
REF: Çocugun ailesine ceza verilmeli eğer kameralar olmasaydı şöföre tazminat davası acarlar saldırırlardı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Wilma Elles Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Okan Bayülgen
Spor Ali Koç Erkan Kamat Burak Yılmaz Lionel Messi Enner Valencia
Daha Fazla Sabah Bursa Karar Düğün
Şu an buradasınız: Caddede oynayan çocuğa otobüs çarptı! O anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 10:59:03. #1.14#
title