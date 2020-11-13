Son dakika! ASKİ Mamak'taki su sorununu çözmek için devreye girdi
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Son dakika! ASKİ Mamak'taki su sorununu çözmek için devreye girdi

13.11.2020 23:00 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:04
Son dakika! ASKİ Mamak'taki su sorununu çözmek için devreye girdi

Son dakika gündem haberi: ASKİ Genel Müdürlüğü, Mamak Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde Altıağaç Karaağaç Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki 948 konutun tesliminin ardından yaşanan su sıkıntısı için devreye girdi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Mamak Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde Altıağaç Karaağaç Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki 948 konutun tesliminin ardından yaşanan su sıkıntısı için devreye girdi.

Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve sorunun ASKİ'den kaynaklı olmadığını açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Vatandaşlarımızın sıkıntısı elbette ki bizim de sıkıntımızdır. Kurumumuz çözüm için devrede. Tüm imalatı tamamlayarak, hatlara su vermeye başladık" dedi. Sitedeki 948 konuttan sadece 50 konutta ikamet edildiğini vurgulayan Öztürk, "Biz tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasını istemeyiz. Bu nedenle eksikliklerine karşın teslim edilen konutlardaki vatandaşlarımızın güç durumda kalmamaları için ilk günden itibaren bina depolarına tankerle su takviyesinde bulunuyoruz. İddia edildiği gibi '1000' hanede su sıkıntısı yaşandığına ilişkin yayınlar tamamıyla gerçek dışıdır" diye konuştu.

Altıağaç Mahallesi TOKİ konutlarını ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Yılmaz Şengül ile birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulunan Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

"Yapımı süren TOKİ konutlarında teslim edilen kısımlar için kurumumuza kanal vizesi ve abonelik başvuruları yapılmış. Başvuruyu müteakip imalatlar yerinde incelenerek, bu aşamada konutların yarısının projeye göre su alamayacağı tespit edilmiş ve yeni bağlantı noktaları gösterilmiş. Vatandaşlarımızın bu sıkıntıları çekmesinde ASKİ olarak hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Yasal evrakların tamamlanması aşamasında rahat davranan müteahhit firma ile vatandaşları şebeke suyundan faydalanacak aşamaya getirmeden evleri teslim eden TOKİ'nin kusurları ASKİ'ye mal edilmeye çalışılıyor." - ANKARA

Son dakika! ASKİ Mamak'taki su sorununu çözmek için devreye girdi
Son dakika! ASKİ Mamak'taki su sorununu çözmek için devreye girdi
Son dakika! ASKİ Mamak'taki su sorununu çözmek için devreye girdi
Son dakika! ASKİ Mamak'taki su sorununu çözmek için devreye girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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