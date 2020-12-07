Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi
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Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi

07.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:58

Son dakika! MSB daha önce yaptığı açıklama ile kasım sevklerini 22-24 Aralık tarihine ertelemişti. Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklamaya göre 22-24 Aralık olan sevk tarihlerinde yine erteleme yapıldı. Buna göre aralık ayında planlanan sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

Milli Savunma Bakanlığı, sevk tarihlerinde ertelemeye gitti. Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

26-28 OCAK 2021'E ERTELENDİ

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021'e ertelendi.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NI KAPSIYOR

Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsıyor.

"ARALIK AYINA ERTELENENLERİN SEVK TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR"

Öte yandan yapılan açıklamada, "Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi
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