Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi
Son dakika! MSB daha önce yaptığı açıklama ile kasım sevklerini 22-24 Aralık tarihine ertelemişti. Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklamaya göre 22-24 Aralık olan sevk tarihlerinde yine erteleme yapıldı. Buna göre aralık ayında planlanan sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihine ertelendi.
Milli Savunma Bakanlığı, sevk tarihlerinde ertelemeye gitti. Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
26-28 OCAK 2021'E ERTELENDİ
22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021'e ertelendi.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NI KAPSIYOR
Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsıyor.
"ARALIK AYINA ERTELENENLERİN SEVK TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR"
Öte yandan yapılan açıklamada, "Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir" ifadelerine yer verildi.