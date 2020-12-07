Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi

Son dakika! MSB daha önce yaptığı açıklama ile kasım sevklerini 22-24 Aralık tarihine ertelemişti. Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklamaya göre 22-24 Aralık olan sevk tarihlerinde yine erteleme yapıldı. Buna göre aralık ayında planlanan sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihine ertelendi.