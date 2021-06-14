Son Dakika: Aşılamada yeni rekor! Bir günde 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı

Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı. Öte yandan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.

Koronavirüsle mücadelede çok önemli bir yer tutan aşılama Türkiye'de tüm hızıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşıyoruz: Bir günde 750.000 doz. Kısa süreliğine geçerli bir ilk!" sözlerinin ardından müjdeli bir haber geldi.

AŞILAMADA REKOR KIRILDI

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.

İKİNCİ DOZ AŞI, 13 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 19.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 735 bin 173, ikinci doz aşı 13 milyon 766 bin 415 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 34 milyon 493 bin 508olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'DA 4 MİLYONA YAKIN BİRİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 663 bin 821, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 248 bin 63 olmak üzere toplam 5 milyon 911 bin 884, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 763 bin 269, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 155 bin 814 olmak üzere toplam 2 milyon 919 bin 83, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 407 bin 543, ikinci doz aşı sayısı 944 bin 439 olmak üzere toplam 2 milyon 351 bin 982 doz olarak kayıtlara geçti.