Son Dakika: Aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi, 55 yaş üstüne aşılama başladı
Son dakika: Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yapıldığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni müjdeyi bir müjde daha verdi. Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşılamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca, bugün itibariyle aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini duyurdu. Bakan Koca, ''Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum'' açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE'DE 20 MİLYONDAN FAZLA DOZ AŞI YAPILDI
Koca, Türkiye'nin aşılamadaki son durumunu ise "Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek" sözleriyle açıklamıştı.