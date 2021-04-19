Son Dakika: Aşılama çalışmalarında yeni bir safhaya geçildi, 55 yaş üstüne aşılama başladı

Son dakika: Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yapıldığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni müjdeyi bir müjde daha verdi. Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi" dedi.