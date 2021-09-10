Son dakika: Aşı olmayı reddetti, koronavirüsten öldü
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Son dakika: Aşı olmayı reddetti, koronavirüsten öldü

Son dakika: Aşı olmayı reddetti, koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı / Sezgin Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde aşı olmayı kabul etmeyen Ramazan Kurtyemez (71), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde aşı olmayı kabul etmeyen Ramazan Kurtyemez (71), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çameli'nin Kirazlıyayla Mahallesi'nde, evli ve 5 çocuk babası Ramazan Kurtyemez, sağlık ekipleri ve yakınlarının ikna etmeye çalışmasına rağmen Covid-19 aşısı olmayı reddetti. Geçen hafta rahatsızlanan ve yapılan testi pozitif çıkan Kurtyemez, bu sabah evinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ramazan Kurtyemez'in cenazesi, Kirazlıyayla Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezgin Özdemir

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