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Son dakika... Aşı karşıtlarının mitinginde polise yumruk atan kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Aşı karşıtlarının mitinginde polise yumruk atan kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Ankara'da aşı karşıtlarının düzenlediği "Büyük Uyanış Başkent" adlı mitingde, girişte HES kodu göstermek istemeyerek polise yumruk atan şahıs gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da aşı karşıtlarının düzenlediği "Büyük Uyanış Başkent" adlı mitingde, girişte Hes Kodu göstermek istemeyerek polise yumruk atan şahıs gözaltına alındı.

Aşı karşıtları, Ankara Anıtpark'ta "Büyük Uyanış Başkent" başlığıyla miting düzenledi. Vatandaşlar girişte HES kodu kontrol edilerek alana alındı. Polis ekipleri, mitinge katılmak isteyen yaşlı bir vatandaşa HES kodu sordu. Şahsın HES kodunu göstermek istememesi üzerine polis, aşı karşıtı kişiyi bir kez daha uyardı. Çıkan arbedede şahsın polise yumruk attığı öğrenildi. Polis ekipleri, kendisine mukavemet gösteren kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA

Son dakika... Aşı karşıtlarının mitinginde polise yumruk atan kişi gözaltına alındı

Son dakika... Aşı karşıtlarının mitinginde polise yumruk atan kişi gözaltına alındı

Son dakika... Aşı karşıtlarının mitinginde polise yumruk atan kişi gözaltına alındı

Son dakika... Aşı karşıtlarının mitinginde polise yumruk atan kişi gözaltına alındı

Son dakika... Aşı karşıtlarının mitinginde polise yumruk atan kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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