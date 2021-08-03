Son dakika: Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde yangın
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Son dakika: Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde yangın

Son dakika: Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10'a yakın ahşap ev yanarken, devam eden yangının ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10'a yakın ahşap ev yanarken, devam eden yangının ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yüncüler köyü Tabgit mahallesinde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın mahalledeki ahşap evleri sararken, yangına müdahale için Yusufeli Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinden ve jandarma ekiplerinden yardım istendi. Devam eden yangının mahallenin hemen yanındaki ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

Öte yandan aynı köyde geçtiğimiz yıllarda da büyük yangınlar yaşanmış onlarca ev bu yangınlarda kullanılamaz hale gelmişti. - ARTVİN

Son dakika: Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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