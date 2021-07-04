Son dakika haber | Arpa yüklü traktöre arkadan çarpan araçtaki yolcu hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Arpa yüklü traktöre arkadan çarpan araçtaki yolcu hayatını kaybetti

Son dakika haber | Arpa yüklü traktöre arkadan çarpan araçtaki yolcu hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Aksaray'da ticari taksinin arpa yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişiden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aksaray'da ticari taksinin arpa yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişiden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray-Ortaköy Yolu Nurgüz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy'den Aksaray istikametine seyreden Selahattin Ç. (65) idaresindeki 68 T 2008 plakalı Dacia marka otomobil, Nurgüz köyü yakınlarında Ahmet Akdemir (67) yönetimindeki 68 DY 014 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle taksinin üzeri adeta sıyrılırken, araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Serdar E. (39) ile İsmail Ü. (51) yaralandı. Köy halkının kazayı fark etmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Ünal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer ağır yaralı Serdar E. ise Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yasin Can - Yavuz Akkan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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