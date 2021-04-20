Arnavutköy'de rehin alınan 11 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı
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Arnavutköy'de rehin alınan 11 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı

Arnavutköy'de rehin alınan 11 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de 11 kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon gerçekleştirildi.

ARNAVUTKÖY'de 11 kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon gerçekleştirildi. Rehineler kurtarılırken, polis ekipleri ile rehin alan şüphelilerden birinin arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan silahlı çatışmada bir şüpheli hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Irak uyruklu, 1 İran uyruklu toplamda 11 kişinin rehin alındığı ve yakınlarından para istendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Rehinelerin yerini tespit eden polis ekipleri, Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir binaya dün gece saatlerinde operasyon düzenledi. Polis ekipleri, girdikleri adreste 7 yabancı uyruklu şüphelinin 11 kişiyi rehin tuttuğunu tespit etti.

DUR İHTARINA KARŞILIK POLİSE ATEŞ AÇTI

Operasyon esnasında olay yerinden kaçmaya çalışan şüphelilerden birisi, polis ekiplerinin dur ihtarına karşı yanında bulunan tabanca ile ateş açarak cevap verdi. Polis ve yabancı uyruklu şüpheli arasında çıkan silahlı çatışmada, şüpheli yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

İŞKENCE YAPMIŞLAR

Ekiplerin olay yerinde yaptıkları kontroller sırasında 11 yabancı uyruklu rehinenin 8 gün boyunca işkenceye maruz kaldığı belirlendi. Rehineler kurtarılırken, diğer 6 şüpheli ise gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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