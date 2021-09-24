Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan tuhaf iddia: Çayıma uyuşturucu koydular

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Berk Bilge A.'nın yanı sıra maktul Berkay Kesen'in annesi Selma Kesen ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

ÇAY BARDAĞI İNCELENSİN TALEBİ

İfadesinde olaydan 2-3 gün önce maktulle birlikte denetimli serbestliğe gidip idrar testi verdiğini söyleyen sanık Berk Bilge A., "Rahmetli zaten uyuşturucu kullanıyordu. Hatta bir keresinde üstlerinde 100 gram bonzai ile yakalandılar. Benim üzerimde uyuşturucu madde çıkmadığı halde yanlarında olduğum için polis beni de götürdü ve bu olay yüzünden denetimli serbestliğe gidip 21 günde bir idrar örneği vermekteyim. Maktul zaten evde de değişik davranışlar içindeydi. Evde olmayan şeyleri, varlıkları görüp kendi kendine konuşmuştu. Olay günü de benim çayıma uyuşturucu koydular, çay bardağımın kriminalde incelenmesini istiyorum" dedi.

'BİLİNÇLİ YAPMADI' SAVUNMASI

Arkadaşı Kesen'i vurduktan sonra olay yerine yakın bir benzinlikte polislere teslim olan sanığın avukatı ise müvekkilinin olayı bilinçli şekilde yapmadığını savundu.

"DİKMENİ PATLATACAĞIM' DİYE BAĞIRIYORDU"

Olayın ardından gittiği akaryakıt istasyonunda rastgele ateş açıp, daha sonra istasyon görevlisine teslim olan sanığın o gün gittiği akaryakıt istasyonu görevlisi de duruşmada tanık olarak dinlendi. Akaryakıt istasyonu görevlisi Osman K., bu durumu doğrulayarak, "Olay günü sabah 09.00 gibi muhasebe işlerini kontrol ederken 2-3 silah sesi duydum. Dışarı baktığımda bu şahıs benzin pompalarına doğru rastgele ateş ediyordu ve 'Dikmeni patlatacağım' diye bağırıyordu. Ateş ederken de sanki birileriyle çatışıyormuş gibi saklanıp saklanıp ateş ediyordu. Mermisinin bittiğini anlayınca dışarı çıktım ve bu da yanıma yaklaştı, 'Teslim oluyorum bir kişiyi öldürdüm' dedi. Silahını yere atıp dizlerinin üstüne çöktü, ben de silaha tekme atıp ondan uzaklaştırdım ve polisin gelmesini bekledim. Galiba beni polis zannetti. Sonra polisler gelip götürdü. Benzinlikte patlama olmadan şans eseri kurtulduk" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanığın uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesine ve denetimli serbestlik kayıtlarının dava dosyasına eklenmesine hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ocak 2022 tarihine erteledi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri