Son dakika... Arhavi'de sel temizliğine katılan komandolar, alkışlarla uğurlandı

Son dakika haberleri... RİZE ve Artvin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 50'ye yakın yapının yıkıldığı, 1500'e yakın yapının ağır hasar aldığı, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel ile heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

RİZE ve Artvin 'de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 50'ye yakın yapının yıkıldığı, 1500'e yakın yapının ağır hasar aldığı, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel ile heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Arhavi 'de cadde ve sokaklar balçıktan arındırılırken, temizlik çalışmalarına katılan yaklaşık 500 komando, ilçeden Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde ayrıldı.

Doğu Karadeniz'de, Rize'de 14 Temmuz'da 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogramlık yağışının ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 6 kişi yaşamını yitirdi, sele kapılan 2 kişi kayboldu. Artvin'de de 22 Temmuz'da metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel, taşkın ve heyelanlar oldu. Murgul ilçesinde sele kapılan Serdar Yiğit'in 6 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Arhavi'de kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre Deresi, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan 303 kişi, ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve kara yolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.

CADDELER TEMİZLENDİ, ASKERLER ALKIŞLARLA UĞURLANDISel afetinin vurduğu Arhavi'de yapılan hasar tespit çalışmaları ile 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. Arhavi'de balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan hummalı temizlik çalışmaları tamamlandı. Çok sayıda ekibin görev aldığı cadde ve sokaklar balçıktan arındırıldı. Selde temizlik çalışmalarına katılan çevre illerden gelen yaklaşık 500 komando bugün ilçeden ayrıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile ilçede toplananlar, cadde ve sokakların temizlenmesinde büyük çaba harcayan askerleri alkışlarla uğurladı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk da askerlerin uğurlanmasına eşlik etti.'HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN'İş yerini temizleyen Bayram Taş, "Selden geriye kalanları kurtarmaya çalışıyoruz. Bu caddeler hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Bir an önce bu kabusu unutmak istiyoruz. Devletimize de teşekkür ediyoruz. Ekipler bize çok yardımcı oldular" dedi.Emine Saygılık ise "Çok büyük sel yaşadık. Çok korktuk. Bu korkuyu üzerimizden atamadık. Bir taraftan da iş yerimizi kurtarabilmek için uğraşıyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Arhavi çok büyük korku atlattı" diye konuştu. RİZE'DE KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan'ı arama çalışmaları sürüyor. Dalgıçlar, derede akıntıya rağmen her taşın altını arıyor. Ekipler, iz takip köpeklerinin de eşlik ettiği çalışmalarla bölgede kayıplardan ize ulaşmaya çalışıyor.

- Artvin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş