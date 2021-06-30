Son dakika! Arguvan jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Son dakika 3. sayfa haberi: Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir tarlada ekili vaziyette 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir tarlada ekili vaziyette 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Arguvan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arguvan İlçesi Ermişli Mahallesi'nde bir tarlada kenevir ekildiği bilgisi aldı. Yapılan çalışma kapsamında bir şahsın icara aldığı (kiraladığı) tarlada yapılan aramalarda, yaklaşık 200 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç isimli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı