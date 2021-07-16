Son Dakika: Arefe günü Nüfus Dairesi açık mı? Nüfus ve Vergi Dairesi bayramda açık mı?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları basın açıklaması ile paylaştı. Gündemin asıl konusu olan Kurban Bayramı tatil sürecine ilişkin açıklama yapıldı. Tatilin ne kadar süreceği belli oldu. Bunun ardından "15 -16 ve 19 Temmuz'da bankalar açık mı?" , "Arefe günü bankalar açık mı?" soruları sorulmakta. Peki, Arefe günü Nüfus Dairesi açık mı? Nüfus ve Vergi Dairesi bayramda açık mı?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları basın açıklaması ile paylaştı. Gündemin asıl konusu olan Kurban Bayramı tatil sürecine ilişkin açıklama yapıldı. Tatilin ne kadar süreceği belli oldu. Bunun ardından "15 -16 ve 19 Temmuz'da bankalar açık mı?" , "Arefe günü bankalar açık mı?" soruları sorulmakta. Peki, Arefe günü Nüfus Dairesi açık mı? Nüfus ve Vergi Dairesi bayramda açık mı? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: AREFE GÜNÜ NÜFUS DAİRESİ AÇIK MI?

12 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram arifesi olan 19 Temmuz Pazartesi'nin yarım gün tatil olduğunu açıkladı. Dolayısıyla Birçok kurum 19 Temmuz'da yarım gün çalışacak.

Nüfus müdürlükleri sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.

Ülkemizin her yerinde bu saatte işleme başlanmış olsa da, yoğunluktan dolayı işlemlerin aksadığı durumlar olabiliyor. Bilindiği gibi, bazı işlemler kuruma gitmeye gerek kalmadan E Devlet üzerinden halledilebiliyor. Yoğunluğa girmeden, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e Devlet üzerinden de işlemlerinizin bir kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmenizi tavsiye ederiz.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında nüfus müdürlükleri işlem kabul etmiyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 16.30'a kadar sürüyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Devlet daireleri oldukları için hafta sonu kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır; ancak seçim ya da diğer özel durumlarda hafta sonları (Cumartesi ve Pazar) ya da akşamları da çalışabiliyorlar.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Nüfus müdürlükleri, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.