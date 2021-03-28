Son Dakika | Aracın silecek suyu deposuna gizlenmiş metamfetamini 'Uncas' buldu
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Son Dakika | Aracın silecek suyu deposuna gizlenmiş metamfetamini 'Uncas' buldu

Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA - Haberler | Güncel
Son Dakika | Aracın silecek suyu deposuna gizlenmiş metamfetamini 'Uncas' buldu

Edinilen son dakika haberine göre MARDİN'de, polis ekiplerince durdurulan araçta narkotik köpeği 'Uncas' ile yapılan aramada, silecek suyu deposuna gizlenmiş 2 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.

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MARDİN'de, polis ekiplerince durdurulan araçta narkotik köpeği 'Uncas' ile yapılan aramada, silecek suyu deposuna gizlenmiş 2 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

?Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Araçta, narkotik köpeği 'Uncas'ın tepki vermesi üzerine, yapılan aramada, aracın kaporta kısmında bulunan silecek suyu deposu içine gizlenmiş 2 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Son Dakika | Aracın silecek suyu deposuna gizlenmiş metamfetamini 'Uncas' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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