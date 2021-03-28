Son Dakika | Aracın silecek suyu deposuna gizlenmiş metamfetamini 'Uncas' buldu

Edinilen son dakika haberine göre MARDİN'de, polis ekiplerince durdurulan araçta narkotik köpeği 'Uncas' ile yapılan aramada, silecek suyu deposuna gizlenmiş 2 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.