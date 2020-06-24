Son Dakika: Aracın motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Son dakika haberi: Zonguldak'ta otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Zonguldak'ta otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki 27 VD 556 plakalı aracın içerisinde kedi sesi gelmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi aracın motorundan kurtardı. İtfaiye ekiplerinin özverili davranışı vatandaşlar tarafından takdir topladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA