Son dakika! ANTALYA Otomobilde bıçaklanıp gasbedildi Son dakika gündem haberi... Otomobilde bıçaklanıp gasbedildiANTALYA'da Veysel Öğe'nin (29) kullandığı otomobile çarpan araçtaki 3 kişiden biri, yanına geldiği Öğe'yi kalçasından bıçaklayıp bin 600 lirasını gasbetti.

Otomobilde bıçaklanıp gasbedildi

ANTALYA'da Veysel Öğe'nin (29) kullandığı otomobile çarpan araçtaki 3 kişiden biri, yanına geldiği Öğe'yi kalçasından bıçaklayıp bin 600 lirasını gasbetti. Öğe'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelilerden birini yakaladı. Polisi alarma geçiren olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullandığı 09 CFM 49 plakalı otomobille trafikte seyir halinde olan Veysel Öğe'nin aracına, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil çarptı. Çarpan otomobilden inen bir kişi, Öğe'yi kalçasının üst kısmından bıçaklayıp, üzerindeki bin 600 lirayı gasbetti. Kan içinde kalan Öğe, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilinin ön koltuğunda yaralı halde bekleyen Öğe, polise verdiği ifadesinde, bıçaklanıp bin 600 lirasının gasbedildiğini söyledi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Öğe, tedavisi için ambulansla hastaneye götürüldü. Olay sonrası çalışma başlatan polis, şüphelilerden birini yakalayıp gözaltına aldı.

Kaynak: DHA