Son Dakika | Antalya'da turistler için turizm polisi ekipleri oluşturuldu - Haberler
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Son Dakika | Antalya'da turistler için turizm polisi ekipleri oluşturuldu

Son Dakika | Antalya'da turistler için turizm polisi ekipleri oluşturuldu
AA / Levent Kişi - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan turizm polisi ekipleri göreve başladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan turizm polisi ekipleri göreve başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente gelen turistlerin güven ortamında vakit geçirebilmeleri ve ihtiyaç durumunda yerinde rehberlik hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla Turizm Şube Müdürlüğü kuruldu.

Şube bünyesinde görevlendirilen emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve 14 polis memurundan oluşturulan turizm polisi ekipleri, yabancı konukların yoğun olarak bulunduğu sahil bandı gibi bölgelerde çalışmalarına başladı.

Son Dakika | Antalya'da turistler için turizm polisi ekipleri oluşturuldu

Son Dakika | Antalya'da turistler için turizm polisi ekipleri oluşturuldu

Son Dakika | Antalya'da turistler için turizm polisi ekipleri oluşturuldu

Son Dakika | Antalya'da turistler için turizm polisi ekipleri oluşturuldu

AA / Levent Kişi - Son Dakika Haberleri

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