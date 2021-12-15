Son Dakika | Antalya'da turistler için turizm polisi ekipleri oluşturuldu

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan turizm polisi ekipleri göreve başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente gelen turistlerin güven ortamında vakit geçirebilmeleri ve ihtiyaç durumunda yerinde rehberlik hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla Turizm Şube Müdürlüğü kuruldu.

Şube bünyesinde görevlendirilen emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve 14 polis memurundan oluşturulan turizm polisi ekipleri, yabancı konukların yoğun olarak bulunduğu sahil bandı gibi bölgelerde çalışmalarına başladı.