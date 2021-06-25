Son dakika! Antalya'da tur minibüsü ile ambulans çarpıştı
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Son dakika! Antalya'da tur minibüsü ile ambulans çarpıştı

Son dakika! Antalya'da tur minibüsü ile ambulans çarpıştı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü ile ambulans çarpıştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü ile ambulans çarpıştı.

Boğazkent Mahallesi'nde İtfaiye Kavşağı'nda otellere turist taşıyan henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 AFN 694 plakalı tur minibüsü ile karşı yönden gelen ambulans çarpıştı.

Kazada yaralanan olmadı. Ambulansta ise herhangi bir hastanın bulunmadığı öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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