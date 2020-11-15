Son dakika: Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika: Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı

15.11.2020 20:13 | Son Güncelleme: 15.11.2020 20:16
Son dakika: Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazısında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazısında 1 kişi yaralandı.

A.Ö. (29) idaresindeki 07 AIR 122 plakalı otomobil ile Rus uyruklu M.K'nin kullandığı (38) 07 ACA 105 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi Akbel mevkisinDe çarpıştı.

Yaralanan A.Ö, Kaş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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