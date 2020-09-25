Son dakika... Antalya'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika... Antalya'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

25.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:03
Son dakika... Antalya'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Alanya ilçesinde otluk ve çalılık alanda yangın çıktı.

Alanya ilçesinde otluk ve çalılık alanda yangın çıktı.

Konaklı Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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