Son dakika haberleri: Annesiyle tartışan genç kendisiyle birlikte evi yakarak hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Annesiyle tartışan genç kendisiyle birlikte evi yakarak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Annesiyle tartışan genç kendisiyle birlikte evi yakarak hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Hatay'ın Antakya ilçesinde annesiyle kavga edip sinir krizi geçiren genç, kendini odaya kitleyerek evi ateşe verdi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde annesiyle kavga edip sinir krizi geçiren genç, kendini odaya kitleyerek evi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuyulu Mahallesi'nde annesi ile tartışan Mustafa Dik (33), sinir krizi geçirerek kendisini odaya kitledi ve evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, Dik'in cansız bedenine ulaştı. Yangın sonrası evde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Doğanay Yiğitoğlu/ İHA)

Son dakika haberleri: Annesiyle tartışan genç kendisiyle birlikte evi yakarak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Annesiyle tartışan genç kendisiyle birlikte evi yakarak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Annesiyle tartışan genç kendisiyle birlikte evi yakarak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Annesiyle tartışan genç kendisiyle birlikte evi yakarak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Annesiyle tartışan genç kendisiyle birlikte evi yakarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Chloe Loughnan İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Ali Koç Salih Uçan Gökhan Töre Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Annesiyle tartışan genç kendisiyle birlikte evi yakarak hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 21:10:59. #1.15#

title