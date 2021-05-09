Son dakika haberleri: Annesiyle tartışan genç kendisiyle birlikte evi yakarak hayatını kaybetti

Son dakika haber... Hatay'ın Antakya ilçesinde annesiyle kavga edip sinir krizi geçiren genç, kendini odaya kitleyerek evi ateşe verdi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde annesiyle kavga edip sinir krizi geçiren genç, kendini odaya kitleyerek evi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuyulu Mahallesi'nde annesi ile tartışan Mustafa Dik (33), sinir krizi geçirerek kendisini odaya kitledi ve evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, Dik'in cansız bedenine ulaştı. Yangın sonrası evde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Doğanay Yiğitoğlu/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı