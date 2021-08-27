Annesini boğup, 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Annesini boğup, 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu

Annesini boğup, 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da 29 yaşındaki H.P. tartıştığı annesini önce boğup daha sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Cinayet sonrası annesinin cansız bedeninin başında bir süre bekleyen genç, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınmıştı. H.P.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli H.P.'nin ifadesinde, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, neden yaptım bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Muğla'nın Datça ilçesine bağlsı Hızırşah Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, anne A.P. (60) ve oğlu H.P. (29) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evden yükselen sesler üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ANNE KANLAR İÇERİSİNDE HAREKETSİZ HALDE YATARKEN BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.P.'yi evde kanlar içerisinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.P.'nin vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖZ ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINDI

H.P. öz annesini öldürdüğü gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alınırken, A.P.'nin cansız bedeni de olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İLK SÖZLERİ ''HATIRLAMIYORUM'' OLDU

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen olayın şüphelisi H.P.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli H.P.'nin ifadesinde, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, neden yaptım bilmiyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.P. tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarihi eser kaçakçısı öğretmenin kasasından servet çıktı
Tarihi eser kaçakçısı öğretmenin kasasından servet çıktı
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Ezgi Mola Mesut Akusta Burcu Biricik
Spor Muslera Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Annesini boğup, 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 11:36:51. #1.16#

title