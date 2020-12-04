Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı

Aksaray'da iki grup arasında çıkan tartışmada otomobile yönelik tüfekle açılan ateşte 4 yaşındaki çocuk kafasından aldığı saçmalarla ağır yaralandı. Olayın hemen ardından araçtan çıkarılan yaralı çocuk yardım beklerken, bu sırada anne ve babasının çaresizliği ve feryatları yürekleri burktu.

Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşanan olayda Kenan D. (28) 68 FF 869 plakalı Renault marka otomobili ile bulvar üzerinde bulunan postaneye fatura yatırmak için durdu. Eşi Goncagül D. (25) ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan D.'yi araçta bırakarak postaneye giden Kenan D., burada sıra beklediği esnada eskiden husumetli olduğu Mevlaverdi E. (26) ile karşılaştı. Kenan D. ile Mevla Verdi E.'nin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

SAÇMALAR ARAÇ İÇİNDE BEKLEYEN ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Mevlaverdi E. olay yerine geldiği 68 ABK 970 aracındaki pompalı av tüfeğini alarak Kenan D.'nin aracına arka arkaya ateş açtı. Otomobilin camları kırılırken, tüfekten çıkan saçmalar araç içinde babasını bekleyen 4 yaşındaki Ramazan D.'nin başına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan küçük çocuk ağır yaralanırken, annesi olayı yara almadan atlattı.

ANNE VE BABANIN FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Oğlunun yaralandığını fark eden anne Goncagül D., kanlar içindeki çocuğunu kucağına alarak dışarıya çıkardı. Kucağına aldığı çocuğun yarasına tampon uygulayan annenin "Ambulans" feryatları ve Baba Kenan D.'nin ise "Ramazan" diye dövünerek ağıtlar yakması yürekleri parçaladı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan küçük çocuk, ambulansın olay yerine ulaşmasıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı çocuğun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

EKİPLER ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Olayın ardından polis ekipleri otomobiliyle olay yerinden kaçan Mevlaverdi E'nin peşine düştü. Bir süre sonra şüphelinin aracı polis ekipleri tarafından olay yerine yakın bir mevkide bulundu. Şüphelinin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden kareler;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı