Son dakika: Ankara Valiliğinden su baskını, sel ve çığ tehlikesi uyarısı - Haberler
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Son dakika: Ankara Valiliğinden su baskını, sel ve çığ tehlikesi uyarısı

Son dakika: Ankara Valiliğinden su baskını, sel ve çığ tehlikesi uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Ankara Valiliği, yarın artması beklenen hava sıcaklıklarıyla birlikte meydana gelebilecek su baskını, sel ve çığ tehlikesi ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği, yarın artması beklenen hava sıcaklıklarıyla birlikte meydana gelebilecek su baskını, sel ve çığ tehlikesi ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Ocak Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - ANKARA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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