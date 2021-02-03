Ankara'da bir bina mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya altına alındı
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Ankara'da bir bina mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya altına alındı

03.02.2021 23:32 | Son Güncelleme: 03.02.2021 23:54

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 21 daire bulunan bir binada 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bina mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 4 kişi hastanede gözetim altında tutuluyor.

Ankara'nın Keçiören İlçesinde bulunan 21 dairelik apartmanda 31 Ocak günü binaya güvenlik sistemi kurulması amacıyla toplantı yapıldı. Toplantıda koronavirüs vakalı bir kişinin katıldığı ve fiziksel mesafeye ve maske kuralına uyulmadığı iddia edildi. Durumu öğrenen filyasyon ekipleri 21 daireden oluşan 56 kişiye PCR taraması yaptı. Yapılan tarama sonucunda 10 daireden 6 kişinin sonucu pozitif çıkarken 25 kişinin ise temaslı olduğu sağlık ekiplerince tespit edildi.

APARTMAN GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Ayrıca diğer 25 kişi ise normal hayatlarına devam ettiği öğrenildi. Apartman giriş ve çıkışlara kapatıldı. Sağlık durumları iyi olan koronavirüs hastaları, evlerinde ilaç tedavisine başladı. Binada oturanların temel ihtiyaçları ise, yakınları tarafından karşılanıyor.

"MUTASYONLU KORONA ÇIKINCA BİZE DE TEST YAPILDI"

Apartman sakinlerinden Osman Eroğlu, "Toplantıya katılan 1 kişide koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Daha sonra bu 5 kişiye bulaşıyor. Bu toplantıya o 6 kişiden 3'ü katılıyor ama onlarda bu durumun farkında değiller. Mutasyonlu çıkınca, bize de testler yapıldı. Bizim testler negatif çıktı. Diğer 4 kişi ise hastanelerde yatıyor ve gözetim altında tutulduğunu öğrendik. Binaya şuan girişler ve çıkışlar yasak. Ayın 13'üne kadar karantinadayız. İhtiyaçlarımızı akrabalarımız karşılıyor bazen de markette çalışanlar getiriyor" dedi.

Ankara'da bir bina mutasyonlu virüs iddiasıyla karantina altına alındı
Ankara'da bir bina mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya altına alındı
Ankara'da bir bina mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY

Haber Yorumları (2)
BURUSLİ: bıktık usandık artık
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NE ÇE: YANDI GÜLÜM KETEN HELVA
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500
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