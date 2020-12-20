Son dakika: Ankara'da 9 katlı binada yangın; 2 kişi dumandan etkilendi

ANKARA'da, 9 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İvedik Caddesi üzerinde 9 katlı apartmanın 4'üncü katındaki bir dairenin oturma odasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, üst daireye de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binadan çıkarken dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, 2 evde maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ