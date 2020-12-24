3 aylık bebek annesini emerken boğularak yaşamını yitirdi
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3 aylık bebek annesini emerken boğularak yaşamını yitirdi

24.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:23
3 aylık bebek annesini emerken boğularak yaşamını yitirdi

Ankara'da 3 aylık bebeğini emziren anne, bebeğinin nefes almadığını fark ederek ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirlerken, anne ve baba ifade vermek için karakola götürüldü.

Sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 1368. Cadde'de meydana gelen olayda, anne İ.A., 3 aylık bebeği M.A.'yı emzirdiği sırada bebeğin nefes almayarak hareketsiz kaldığını fark etti. Durumu hemen sağlık ekiplerine bildiren aile, evde ekiplerin gelmesini bekledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Eve gelen adli tabibin şüpheli ölüm ihtimali üzerinde durmasından dolayı polis ekipleri bebeğin annesi ile babasını ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

OTOPSİ YAPILACAK

Bebeğin cansız bedeni Dr. Sami Ulus Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırılırken, bebeğin kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

3 aylık bebek annesini emerken boğularak yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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