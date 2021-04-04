Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: 103 emekli amiralin gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiri büyük tepki topladı. Ankara Başsavcılığı, emekli 103 amiralin Montrö bildirisiyle ilgili resen soruşturma başlattı.

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin gece yarısı yayınlanan bildiri büyük tepki topladı. Aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiral bildiride "Yüce Türk milletine, son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır" gibi ifadelere yer verildi.

ANKARA BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili 103 eski amiralin yayınladığı bildiri Ankara'yı ayağa kaldırırken. Hükümet ve birçok siyasi isim bildiriye sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından emekli amirallerin bildirisiyle ilgili açıklama yaptı. Oktay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, millet iradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar; haddinizi bilin. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, hodri meydan."

"ÜNİFORMASINI SİYASET MALZEMESİ YAPMAYANLARI ŞÜKRANLA YAD EDERİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..." ifadelerini kullandı.