Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti

Son dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin ilk incelemesini tamamladı. Raportör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın temelli kapatılmasına dair iddianamesinin kabulünü istedi. AYM heyeti, davaya ilişkin ilk incelemesini 21 Haziran tarihinde yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Anayasa Mahkemesi'nde HDP 'nin kapatılmasına yönelik Yargıtay Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle ilgili ilk karar çıktı. İddianameyi inceleyen AYM raportörü, HDP'nin kapatılması yönünde görüş belirtti. Raporda, bu aşamada HDP'nin mal varlığına tedbir konulması talebinin reddedilmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak 7 Haziran tarihinde AYM'ye gönderilmişti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada 8 Haziran'da raportör görevlendirmişti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Raportör, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamladı. AYM heyeti, davaya ilişkin ilk incelemesini 21 Haziran tarihinde yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek ve Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde HDP ön savunmasını verecek. Parti tarafından bu sürenin uzatılması için başvuru yapılırsa ek süre talebini AYM karara bağlayacak.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak. Ardından bu görüş HDP'ye gönderilecek. Belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün bu sürecin ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

KARARI, 15 KİŞİLİK HEYET VERECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek. Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.