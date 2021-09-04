Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
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Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

İstanbul istikametine seyreden Abdül Hamit S. (63) idaresindeki 01 DKD 38 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, aynı istikamette giden Veysi D'nin kullandığı 34 JET 43 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Trafiğin aniden yavaşlaması nedeniyle 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 tır da kazaya karıştı.

Kazada, yolcu otobüslerinde bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ayakta tedavi etti.

İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu

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