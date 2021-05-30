Son Dakika | Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı

Son dakika sağlık haberi... Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı Samsun'da ambulans helikopter solunup sıkıntısı çeken 4 günlük bebek için havalanarak kaldırıldığı hastaneden başka bir hastaneye nakletti.