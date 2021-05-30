Son Dakika | Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı
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Son Dakika | Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | Sağlık

Son dakika sağlık haberi... Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı Samsun'da ambulans helikopter solunup sıkıntısı çeken 4 günlük bebek için havalanarak kaldırıldığı hastaneden başka bir hastaneye nakletti.

Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı

SAMSUN - Samsun'da ambulans helikopter solunup sıkıntısı çeken 4 günlük bebek için havalanarak kaldırıldığı hastaneden başka bir hastaneye nakletti.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde 4 gün önce dünyaya gelen Adem K. adlı bebek, solunup sıkıntısı çekerek Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevkine karar verilen bebek için ambulans helikopter talep edildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek kuvöz içindeki Adem K.'yi alıp Samsun'a getirdi. Helikopter pistinde kara ambulansının kuvözüne nakledilen bebek tedavisi için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Son Dakika | Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı
Son Dakika | Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı
Son Dakika | Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı
Son Dakika | Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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