Son Dakika | Amasya'da yem deposunda yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Amasya'da yem deposunda yangın

18.11.2020 23:30 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:34
Son Dakika | Amasya'da yem deposunda yangın

Son dakika haber: AMASYA'da bir firmaya ait süt çiftliğinin yem depolama kısmında çıkan yangında, 45 ton yonca ve 25 ton saman balyası kül oldu.

AMASYA'da bir firmaya ait süt çiftliğinin yem depolama kısmında çıkan yangında, 45 ton yonca ve 25 ton saman balyası kül oldu. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Amasya'da bir firmanın süt çiftliğine ait yem depolama kısmında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören iş yeri çalışanları ve çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yonca ve saman balyalarının tutuşmasıyla büyüyen yangın, ekiplerin erken müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekipler yonca ve saman balyalarını boş araziye taşıyarak, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında, 45 ton yonca ve 25 ton saman balyası kül oldu. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı. 


Son Dakika | Amasya'da yem deposunda yangın
Son Dakika | Amasya'da yem deposunda yangın
Son Dakika | Amasya'da yem deposunda yangın
Son Dakika | Amasya'da yem deposunda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

İlgili Haberler

Sandık deposunda çıkan yangın söndürüldü
Sandık deposunda çıkan yangın söndürüldü
Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın (2)- Yeniden
Ankara'da sunta deposunda korkutan yangın (2)- Yeniden
Son dakika haber! Ankara'da orman ürünleri deposunda dev yangın
Son dakika haber! Ankara'da orman ürünleri deposunda dev yangın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Özcan Deniz Fatih Artman İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Fatih Terim Samet Aybaba Mustafa Cengiz Sebastian Vettel
Tüm Haberler Medya Milli Kasım Alaattin Çakıcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Amasya'da yem deposunda yangın - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 23:34:40. #1.14#
title