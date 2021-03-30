Son dakika... Amanoslarda PKK'nın sığınağında patlayıcı madde ve termal kamera ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de, jandarmanın Amanoslar bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta patlayıcı madde, termal kamera ve yaşam malzemesi ele geçirildi.