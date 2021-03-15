Son dakika... Altıeylü Halk Eğitim'de çini atölyesinin açılışı yapıldı
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Son dakika... Altıeylü Halk Eğitim'de çini atölyesinin açılışı yapıldı

15.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:01
Son dakika... Altıeylü Halk Eğitim'de çini atölyesinin açılışı yapıldı

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde geleneksel 'Çini-Seramik' atölyesi açıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde geleneksel 'Çini-Seramik' atölyesi açıldı.

Altıeylül Halk Eğitim Merkezi bünyesinde geleneksel Türk el sanatlarından çini ve seramik sanatını yaşatacak "Çini-Seramik' atölyesinin açılışı protokolün katılımı ile yapıldı. Çini, toprağın pişirildikten sonra şekil verilip kap-kacak, tabak, vazo, sürahi eşyalar üretilmesine dayalı bir el sanatı olan Çinicilik Türk-İslam Medeniyetinde en güzel yansımalarından birisi olan çini ve seramik Halk Eğitim merkezinde kursiyerler tarafından usta öğreticiler eşliğinde yapılacak.

Kurum Müdürü Filiz Çelik atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, "Atalarımızın büyük önem verdiği Geleneksel Türk El Sanatlarımızın mihengi olarak bilinen Çinicilik Sanatını; ilimizde yaşatma, canlı tutma ve gelecek kuşaklara aktarma gayreti içerisinde bulunan kurumumuz, yine her zaman olduğu gibi bu konuda da ilimizde öncülük yaparak Çini/Seramik Atölyesinin kurulmasına ve yaygın eğitim faaliyetlerimizin bu alanda da hizmet vermesine ön ayak oldu. Bu atölyemizin kurulmasında ve hayata geçmesi için bizleri teşvik eden Kaymakamımız Oktay Kaya, Milli Eğitim Müdürüm Yakup Yıldız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Çini/Seramik Alanı eğitmenlerinden konu ile ilgili bilgi alan Kaymakam Oktay Kaya yaptığı konuşmada, "Geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması ve tarih boyunca ölmez eserler bırakmış olan ecdadımızın kültürel mirasına sahip çıkılması konusunda, son derece önemli bir adım olan bu atölyenin ilimize, kursiyerlerimize ve eğitim hayatımıza hayırlar getirmesini dilerim" dedi.

Çini ve Seramik Atölyesinin açılışına Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül ilçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, kurum yöneticilerimiz, öğretmen ve kursiyerler katıldı. - BALIKESİR

Son dakika... Altıeylü Halk Eğitim'de çini atölyesinin açılışı yapıldı
Son dakika... Altıeylü Halk Eğitim'de çini atölyesinin açılışı yapıldı
Son dakika... Altıeylü Halk Eğitim'de çini atölyesinin açılışı yapıldı
Son dakika... Altıeylü Halk Eğitim'de çini atölyesinin açılışı yapıldı
Son dakika... Altıeylü Halk Eğitim'de çini atölyesinin açılışı yapıldı
Son dakika... Altıeylü Halk Eğitim'de çini atölyesinin açılışı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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