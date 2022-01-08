Son dakika: Ali Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı (3)

KIZILÇUBUK MEVKİSİNİ ZİYARET ETTİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret etti. Gençlerle çocuklara kahramanlık destanının sık sık hatırlatılması ve anlatılması gerektiğini belirten Erbaş, "Bu toprakların altında şehit olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Atalarımızı incitecek yanlış davranışlar yapmamamız gerekiyor. Rabb'im hepsine rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Vatanımız, devletimiz, ezanımız, bayrağımız ilelebet payidar olsun. Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içerisinde, sağlık afiyet içerisinde ilelebet payidar olsun. Tekrar bütün şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

Ali Erbaş, daha sonra şehitler için dua etti.