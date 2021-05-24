Son Dakika | Alanya'da bir kadının iki kadın tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde bir kadının, iki kadın tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.