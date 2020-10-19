Son dakika: alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

Son dakika haberine göre alacak nedeniyle tartıştığı Halil İşkar'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, Kemal B., borç- alacak nedeniyle tartıştığı Halil İşkar'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal B. ile Halil İşkar arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal B., İşkar'a av tüfeği ile ateş açtı. İşkar kanlar içerisinde yığılırken, Kemal B. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İşkar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İşkar'ın cansız bereni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaçan cinayet şüphelisi Kemal B. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalandı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK