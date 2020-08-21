Son Dakika: Akseki'de çocuklar için portatif yüzme havuzu Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Akseki ilçesinde çocuklar için portatif yüzme havuz oluşturuldu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde çocuklar için portatif yüzme havuz oluşturuldu.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, havuzun açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evde sıkılan çocuklar için hem eğiten hem de eğlendiren bir alan oluşturduklarını söyledi.

Havuzda çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verileceğini dile getiren Özkan, çocukların sıcak havada havuza girerek serinleme imkanı da bulacaklarını kaydetti.

Havuzun temizliğinin sürekli kontrol edileceğini, hijyen kurallarından asla taviz verilmeyeceğini belirten Özkan, ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını havuza gönderebileceğini bildirdi.

Antalya Gençlik ve Spor Müdür Vekili Yavuz Gürhan da Gençlik ve Spor Bakanlığınca havuzu olmayan yerlere portatif havuz gönderildiğini kaydetti.

Havuzda hem çocuklara hem de yetişkinlere yüzme eğitimi verileceğini dile getiren Gürhan, eğitimlerin salgın tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Gürhan, havuzun oluşturulmasında destek veren Belediye Başkanı Özkan'a teşekkür etti.

Açılışa, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA