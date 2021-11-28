Tartıştığı şahsı pompalı tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu - Haberler
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Tartıştığı şahsı pompalı tüfekle vurdu, yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da tartıştığı şahsı pompalı tüfekle vuran adam, olay yerinden kaçarken polise yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu. Şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vuran şahıs, olay yerinden kaçarken polise yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis, uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi alırken, yolu da trafiğe kapattı. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Son Dakika Haberleri

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