Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak
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Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak

24.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:54

Son dakika! AK Parti'de Büyük Kongre günü heyecanı başladı. Ankara Spor Salonu'nda başlayan Kongre öncesinde konuşan AK Partili Hayati Yazıcı, "Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak" ifadelerine yer verdi.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na bir araya geldi. Kongre dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplanırken, salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

GÜVENLİK NOKTALARI OLUŞTURULDU

Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınmaya başlandı. Salona giremeyen partililerin de kongreyi takip edebilmeleri için dışarıya dev ekranlar kuruldu. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre heyecanı yaşanıyor. Kongre öncesinde AK Parti'de bir tüzük değişikliği yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi. Ayrıca,Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK )üye sayısı da 50'den 75'e çıkarıldı.

Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak

'TEK ŞAPKA' UYGULANACAK

Yedeklerle birlikte sayısı 100'e ulaşacak MKYK'da eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra yeni isimlerin de olması bekleniyor. 15'i kadın, 15'i gençlerden oluşan MKYK'da genç ve kadın sayısında artış olabileceği de belirtiliyor. Kulislerde, tarihi 2023 olarak ilan edilen seçimlere partiyi hazırlayacak yeni kadrolarda 'tek şapka' kuralının uygulanacağı ve yönetim kademelerine getirilen isimlerin sadece bir görevinin bulunacağı belirtiliyor.

KONGRE ÖNCESİNDE KURULAN KOMİSYONUN BAŞKANLIĞINI ÜSTLENDİ

AK Parti, 24 Mart'ta yapılacağı duyurulan 7. Olağan Büyük Kongre öncesinde Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında Tüzük Değişikliği Komisyonu kurdu. Kurulan bu komisyon parti tüzüğünde ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmak üzere görevlendirildi.

ÖNERİLER BUGÜN KONGRE'YE SUNULACAK

Komisyon, büyük kongre öncesinde ihtiyaç duyulan ve gerek görülen değişiklikler olması halinde bunları ele alıp değerlendirdi. Öneriler, karara bağlanmak üzere bugün Kongre'ye sunulacak.

YENİ MANİFESTOYU AÇIKLAYACAK

Erdoğan'ın daha önce, "2023'ün manifestosu olacak" diye ilan ettiği kongre konuşmasında, insan hakları eylem planı ve ekonomi reformlarını içeren kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın, 1.5 saat sürmesi beklenen konuşmasında Cumhur İttifakı'nın 2023'e giderken ortaya koyacağı dayanışmaya ilişkin de mesajlar vereceği belirtiliyor. Kongreye katılacak delegeler için salona beyaz koltuklar konuldu, güvenlik için bariyerler yerleştirildi. İçinde doktorların yer aldığı bir pandemi kurulu da kongre boyunca görev yapacak.

Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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