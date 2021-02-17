Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" demesi provokasyondur

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Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" diyerek Cumhurbaşkanı'nı itham etmesinin Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyon olduğunu söyledi.

Dün partisinin grup toplantısında Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olay üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur.

"SİYASİ PROPAGANDADAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka bir şey değildir. PKK terör örgütüne söylemesi gereken sözün Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi sadece terörün sözcülerinden duyduğumuz karanlık bir yaklaşımdır.

"CUMHURBAŞKANI'NI HEDEF ALAN BU SÖZ MUHALEFET DEĞİLDİR"

Demokrasilerde muhalefet en tabii haktır. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde hedef alan bu söz muhalefet değildir. Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka bir şey değildir."