Son dakika! AK Parti'nin Yeni MKYK'sı Belli Oldu
Son Dakika! AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu belli oldu. 50 kişilik listede 29 yeni isim var.
AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var.
AK PARTİ'DE YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU
AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu belli oldu. AK Parti 6. Olağan Kongresi Ankara'da yapılıyor. Kongre'de AK Parti'nin yeni kurulları da belli oldu. Buna göre, 50 kişilik MKYK listesinde 15 kadın, 29 yeni üye yer aldı.Listedeki 42'si 27'nci dönem milletvekili ve milletvekili olmayan 8 isim yer aldı.
İşte AK Parti'nin yeni organları:
İşte yeni MKYK'da yer alan isimler: Ahmet Arslan Ahmet Sami Ceylan Ahmet Sorgun Ahmet Tan Ali İhsan Yavuz Bülent Tüfenkci Büşra Paker Cevdet Yılmaz Çiğdem Karaaslan Efkan Ala Emine Zeybek Erkan Kandemir Erol Kaya Fatih Şahin Fatma Aksal Fatma Betül Sayan Kaya Gökçen Özdoğan Enç Hacı Ahmet Özdemir Hamza Dağ Harun Karacan Hatice Kübra Öztürk Gökkaya Hatice Merve Tatar Hayati Yazıcı İbrahim Halil Yıldız İffet Polat Jülide Sarıeroğlu Leyla Şahin Usta Lütfi Elvan Mahir Ünal Markar Eseyan Mehmet Özhaseki Metin Bulut Metin Yavuz Murat Baybatur Mustafa Ataş Mustafa Köse Mustafa Yel Mustafa Yeneroğlu Mahmut Atilla Kaya Numan Kurtulmuş Nurettin Canikli Orhan Miroğlu Osman Nuri Gülaçar Ömer Çelik Öznur Çalık Tuğba Işık Ercan Vedat Demiröz Vildan Polat Yavuz Subaşı Zehra Taşkesenoğlu LİSTE DIŞI KALANLAR Ali Aydınoğlu Abdulhamit Gül Asuman Erdoğan Bekir Bozdağ Berat Albayrak Burhan Kuzu Bülent Karakuş Cahit Özkan Ethem Sancak Fevzi Şanverdi İsa Sinan Göktaş İshak Gazel İsmail Emrah Karayel Mehmet Eker Yılmaz Mehmet Mehdi Eker Mehmet Muş Mustafa Savaş Mustafa Yel Ravza Kavakçı Kan Recep Uncuoğlu Rümeysa Kadak Süleyman Soylu Tamer Dağlı Yasemin Atasever Zeki Aygün Zelkif Kazdal Zeyid Aslan Zeynep Alkış
İşte yeni MKYK'da yer alan isimler:
Ahmet Arslan
Ahmet Sami Ceylan
Ahmet Sorgun
Ahmet Tan
Ali İhsan Yavuz
Bülent Tüfenkci
Büşra Paker
Cevdet Yılmaz
Çiğdem Karaaslan
Efkan Ala
Emine Zeybek
Erkan Kandemir
Erol Kaya
Fatih Şahin
Fatma Aksal
Fatma Betül Sayan Kaya
Gökçen Özdoğan Enç
Hacı Ahmet Özdemir
Hamza Dağ
Harun Karacan
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
Hayati Yazıcı
İbrahim Halil Yıldız
İffet Polat
Jülide Sarıeroğlu
Leyla Şahin Usta
Lütfi Elvan
Mahir Ünal
Markar Eseyan
Mehmet Özhaseki
Metin Bulut
Metin Yavuz
Murat Baybatur
Mustafa Ataş
Mustafa Köse
Mustafa Yel
Mustafa Yeneroğlu
Mahmut Atilla Kaya
Numan Kurtulmuş
Nurettin Canikli
Orhan Miroğlu
Osman Nuri Gülaçar
Ömer Çelik
Öznur Çalık
Tuğba Işık Ercan
Vedat Demiröz
Vildan Polat
Yavuz Subaşı
Zehra Taşkesenoğlu
LİSTE DIŞI KALANLAR
Ali Aydınoğlu
Abdulhamit Gül
Asuman Erdoğan
Bekir Bozdağ
Berat Albayrak
Burhan Kuzu
Bülent Karakuş
Cahit Özkan
Ethem Sancak
Fevzi Şanverdi
İsa Sinan Göktaş
İshak Gazel
İsmail Emrah Karayel
Mehmet Eker Yılmaz
Mehmet Mehdi Eker
Mehmet Muş
Mustafa Savaş
Mustafa Yel
Ravza Kavakçı Kan
Recep Uncuoğlu
Rümeysa Kadak
Süleyman Soylu
Tamer Dağlı
Yasemin Atasever
Zeki Aygün
Zelkif Kazdal
Zeyid Aslan
Zeynep Alkış