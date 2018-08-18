Son dakika! AK Parti'nin Yeni MKYK'sı Belli Oldu

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var.

AK PARTİ'DE YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu belli oldu. AK Parti 6. Olağan Kongresi Ankara'da yapılıyor. Kongre'de AK Parti'nin yeni kurulları da belli oldu. Buna göre, 50 kişilik MKYK listesinde 15 kadın, 29 yeni üye yer aldı.Listedeki 42'si 27'nci dönem milletvekili ve milletvekili olmayan 8 isim yer aldı.

İşte AK Parti'nin yeni organları: