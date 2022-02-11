Son Dakika! AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri nedeniyle Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
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Son Dakika! AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri nedeniyle Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Güncel
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Son dakika! Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili açıklamasında "Adada suikastlarla bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu'' ifadelerine yer vermesi büyük tepki çekti. AK Parti, MHP ve BBP Arslan'ın bu sözleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Halk TV'de program yapan gazeteci Ayşenur Arslan, Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili değerlendirme yaptığı sırada Kıbrıs'taki Türkler açısından büyük önem taşıyan Türk Mukavemet Teşkilatı'yla ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.

Arslan, "Halil Falyalı, kendini Türk Mukavemet Teşkilatı olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı adada suikastlarla bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu'' dedi. Arslan'ın bu açıklamalarına başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olmak üzere birçok yerden tepki geldi.

Ne diyeceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Arslan'a tepki gösterdi. Tatar, "Yapılan açıklamalar cahillikten ileri gelmektedir. Türk Mukavemet Teşkilatı TMT Kıbrıs Türk'ünün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra 1 Ağustos 1976'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürülmüştür" sözlerini kullandı.

Sözleriyle büyük yankı uyandıran Arslan için AK Parti, MHP ve BBP de harekete geçti. Üç parti Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili ifadelerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Ayşenur Arslan'ın açıklamalarıyla ilgili RTÜK de çok geçmeden harekete geçmiş; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" demişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Ayşenur Arslan, AK Parti, Halk Tv, BBP, MHP, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Demir Acer :

aha yandin iste cekirde bir sicrar iki sicrar al sana dersim, gir iceri biraz dinlen hazirla simdiden kendini

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