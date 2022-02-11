Son Dakika! AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri nedeniyle Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu

Halk TV'de program yapan gazeteci Ayşenur Arslan, Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili değerlendirme yaptığı sırada Kıbrıs'taki Türkler açısından büyük önem taşıyan Türk Mukavemet Teşkilatı'yla ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.

TMT İÇİN "İLLEGAL VE SUİKASTÇI" DEDİ

Arslan, "Halil Falyalı, kendini Türk Mukavemet Teşkilatı olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı adada suikastlarla bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu'' dedi. Arslan'ın bu açıklamalarına başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olmak üzere birçok yerden tepki geldi.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: CAHİLLİKTEN İLERİ GELİYOR

Ne diyeceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Arslan'a tepki gösterdi. Tatar, "Yapılan açıklamalar cahillikten ileri gelmektedir. Türk Mukavemet Teşkilatı TMT Kıbrıs Türk'ünün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra 1 Ağustos 1976'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürülmüştür" sözlerini kullandı.

3 PARTİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sözleriyle büyük yankı uyandıran Arslan için AK Parti, MHP ve BBP de harekete geçti. Üç parti Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili ifadelerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

RTÜK DE HAREKETE GEÇTİ

Ayşenur Arslan'ın açıklamalarıyla ilgili RTÜK de çok geçmeden harekete geçmiş; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" demişti.